Verbesserung der Mitarbeitererfahrung und Sicherheit mit einer VDI

Eine kürzlich durchgeführte Untersuchung von Dell Technologies und VMware zur Remotearbeit zeigt auf, was die digitalen Erfahrungen für Mitarbeiter verbessert oder verschlechtert. So schätzen die Mitarbeiter die Möglichkeit, die für ihre Aufgaben und Prozesse erforderliche Anwendungen ausfindig machen und installieren zu können. Gleiches gilt für die Möglichkeit zur flexiblen Nutzung ihrer personalisierten Geräte für berufliche Zwecke. Als negativ empfunden wird dagegen die Notwendigkeit, im Laufe einer Arbeitswoche mehrere Kennwörter zu nutzen oder durch die IT Updates auf den Geräten installieren zu lassen. Die Mitarbeiter können private oder unternehmenseigene Geräte für ihre Arbeit wählen und flexibel von überall aus arbeiten. Die Unternehmen zeigen dafür zwar Verständnis, müssen aber auch für die nötigen Sicherheits- und Kontrollmechanismen sorgen.