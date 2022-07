Ist Ihre hybride Belegschaft wirklich vor aufkommenden Bedrohungen geschützt?

Gartner glaubt auch, dass RemotemitarbeiterInnen bis Ende 2021 32 % der globalen MitarbeiterInnen ausmachen werden. 2019 waren es noch 17 %.

Die Technologie, auf die sich die hybride Belegschaft stützt, basiert in der Regel auf hybrider IT – einer Mischung aus On-Premise-Software und -Hardware sowie Computing-Ressourcen, die in der Public und Private Cloud ausgeführt werden.

Der schnelle Wechsel zum mobilen Arbeiten und zur Cloud-Technologie hatte für viele Unternehmen zur Folge, dass sie keine Zeit hatten, sich Gedanken über die langfristigen Konsequenzen in puncto Cybersicherheit zu machen.

Beim hybriden Arbeiten wird die IT dezentralisiert und der Perimeter des Unternehmens erweitert. IT-Abteilungen müssen den Perimeter absichern und gleichzeitig sicherstellen, dass MitarbeiterInnen nahtlosen Zugang zu einer zunehmenden Anzahl an Anwendungen in Public und Private Clouds sowie auf klassischen IT-Systemen haben, die sich in den Räumlichkeiten des Unternehmens befinden.

Durch den beständig zunehmenden Datenverkehr in Unternehmensnetzwerken und die allseits steigende Nutzung und Komplexität der Cloud-basierten IT-Infrastruktur sind Unternehmen mit neuen Sicherheitsherausforderungen konfrontiert.