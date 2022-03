Die Herausforderungen der Multi-Cloud überwinden

Bereitstellung der Vorteile

Der Hauptgrund für den Einsatz von Cloud-Technologie in den Unternehmen ist, dass das IT-Team nicht mehr in der Lage ist, Innovationen in dem für das Unternehmen erforderlichen Tempo zu liefern. Laut Mike Van Vliet, Consulting Pursuit Lead bei Dell Technologies, darf die Cloud für das Unternehmen kein Selbstzweck sein, sondern sie muss ein Mittel zum Erreichen eines Ziels sein.

Der CIO hat hierzu die Verantwortung, eine Strategie zu entwickeln, die sicherstellt, dass eine Cloud-Nutzung nicht zum Spiegelbild eines fragmentierten On-Premises-Anwendungsportfolios wird.

Nur wenige IT-Abteilungen in den Unternehmen haben die Fähigkeiten und die finanziellen Ressourcen, die nötig sind, um all diese Anforderungen umzusetzen. Genauso wie in der Vergangenheit, so benötigen sie auch hier Technologie- und Implementierungspartner sowie Berater.

Diese Partner dürfen aber nicht geschlossene, monolithische Systeme verkaufen, sondern müssen Integrations-, Automatisierungs- und Orchestrierungs-Services anbieten. Für Van Vliet von Dell sollten Cloud-Nutzungen in ein Template passen, das die Standardisierung, den Self-Service, die Automatisierung, Orchestrierung und Charge-back ermöglicht.

Dieses sind die wesentlichen Merkmale einer Public Cloud. Sie bildet die Grundlage für Multi-Cloud-Implementierungen im Unternehmen, fügt Richard Bennett, Head of Industry Solutions & Strategy, EMEA, bei VMware hinzu.

„Unternehmen wie VMware und Dell verfügen über die technischen Möglichkeiten und Implementierungsfähigkeiten zur Unterstützung der CIOs bei der Implementierung einer Multi-Cloud-Umgebung, die jetzt und in Zukunft Innovationen ermöglicht, Kosten senkt und gleichzeitig omnipräsente Sicherheit sowie Compliance und Betriebsmanagement ermöglicht.“

