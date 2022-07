Sicherheit in Hybrid Clouds – diese vier Herausforderungen müssen CIOs überwinden

Dieselbe Studie hat ergeben, dass die Kosten einer Datenschutzverletzung in Unternehmen um 19 % höher waren, wenn der Vorfall während einer Cloud-Migration stattfand.

Wie können also CIOs die mit der Hybrid Cloud verbundenen Sicherheitsrisiken mindern?

Erste Herausforderung: Bewertung der Risiken für Ihre Cybersicherheit

Ermitteln Sie unbekannte oder bisher unentdeckte Risiken in Workloads und beschleunigen Sie die Recovery, indem Sie Resilienz in Cloud-Workloads integrieren. Vereinfachen Sie Sicherheitsmaßnahmen, indem Sie die Risikominderung über verschiedene Workloads, Endpunkte und Container hinweg vereinheitlichen. Versuchen Sie, alle mit Cloud-Workloads verbundenen Risiken aufzudecken – und zwar aus allen Blickwinkeln und unter Berücksichtigung aller Angriffsvektoren – und managen Sie sie in einem gemeinsamen Datensatzsystem.

„In einer Hybrid Cloud ist die potenzielle Angriffsfläche größer“, so Mellenbergh. „Beim einfachen Beispiel einer On-Premise-Infrastruktur mit einem oder mehreren Public-Cloud-Services kommt eine Netzwerkkomponente hinzu, weil das On-Premise-System mit der/den Public Cloud(s) verbunden werden muss.

Die Komponenten und das Potenzial, das sie für Cyberangriffe bieten, unterscheiden sich kaum von einem lokalen System, doch es gibt mehr ‚Einstiegspunkte‘.“

Er fügt hinzu: „So eröffnet beispielsweise die WAN-Verbindung, die zum Ausführen eines Hybrid-Cloud-Softwaresystems benötigt wird, die Möglichkeit für Angriffe auf das On-Premise-System von außerhalb der Unternehmensfirewall. Außerdem können Unternehmen nicht einfach die einzelnen Komponenten schützen, sie dann zu einem System verbinden und davon ausgehen, dass damit das gesamte System geschützt ist. Es sind immer Verbindungen (und oft sogar ‚unsichtbare‘ WAN-Komponenten) nötig, um das System aus den Komponenten zusammenzusetzen. Diese müssen ebenfalls geschützt werden.“

Zweite Herausforderung: Rationalisierung der Cloud-Sicherheit in Ihrer Umgebung

Einfachheit ist entscheidend. Das Ziel besteht in der Bereitstellung von Sicherheitsmaßnahmen, die auf die Cloud ausgelegt sind und überall greifen, sodass der Workload-Standort keine Rolle spielt. Ein einheitliches Lebenszyklusmanagement für Clouds, Workloads und Container ermöglicht eine konsistente, umfassende Strategie für Sicherheitsrichtlinien und Risikominderung.

Bill Roth, Director, Cloud Economics, bei VMware, erklärt: „Die größten Herausforderungen bezüglich der Cybersicherheit beim Einführen eines Hybrid-Cloud-Ansatzes hängen damit zusammen, dass alle Komponenten dieselbe Sprache sprechen und dieselben Verfahren befolgen müssen. Diskrepanzen bei den Sicherheitsmethoden und -verfahren bieten Hackern einen Ansatzpunkt.“

Eine vereinheitlichte Plattform für das Management von Sicherheitslücken sowie für Audits, Korrekturen und EDR (Endpoint Detection and Response, Endpunkterkennung und Reaktion) vereinfacht den Schutz von Workloads und ermöglicht Zusammenarbeit zwischen IT Ops, SecOps und DevOps.

Alternativ können Sie das Management und die Sicherheit Ihrer Hybrid-Cloud-Infrastruktur auslagern.

Dritte Herausforderung: Vorbereitung auf den Worst Case

Sicherheit muss fest in alle Elemente der IT-Infrastruktur (einschließlich der Cloud) integriert sein, statt nachträglich für einen fiktiven Netzwerkperimeter implementiert zu werden, sagt Garry Owen, Senior Solution Product Manager bei VMware.

Unternehmen müssen ihre Einstellung zum Thema Cybersicherheit ändern.

Owen ergänzt: „Das Ziel darf nicht mehr darin bestehen, Bedrohungen um jeden Preis auszuschließen. In der heutigen Bedrohungslandschaft sind Sicherheitsverletzungen praktisch unvermeidbar. Moderne Sicherheit im Cloud-Zeitalter muss auch eine schnelle Erkennung von Sicherheitsverletzungen und Angriffen in Echtzeit sowie eine sofortige Bedrohungsbekämpfung ermöglichen. Das Verhindern von Sicherheitsverletzungen ist natürlich weiterhin wichtig."