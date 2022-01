Lassen Sie sich nicht von der Komplexität der Multi-Cloud-Sicherheit aus der Bahn werfen

Vor dem Jahr 2020 war die Entscheidung für eine Migration in die Cloud eine langwierige Angelegenheit. Dann begann die weltweite Krise und zwang Tausende großer Unternehmen schneller als geplant in die Cloud zu migrieren. Wie sonst hätten sie die für die Fortführung Ihres Geschäftes erforderlichen Bausteine wie Remote-Arbeit und betriebliche Agilität bereitstellen sollen? Heute nutzen Unternehmen im Durchschnitt bis zu sechs verschiedene Cloud-Services – Tendenz steigend. Diese Vielfalt und die damit verbundene Flexibilität bringen jedoch nicht unerhebliche Sicherheitsrisiken mit sich.

„Alle 15 bis 20 Jahre gibt es in der Welt eine Verschiebung von zentralen zu dezentralen Strukturen“, erklärte Marc O’Regan, CTO of Enterprise Architecture bei Dell Technologies EMEA, kürzlich in einem Interview mit CIO.com. „Momentan geht der Trend in Richtung Dezentralisierung von Services. Wir müssen Services auf neue Bereiche und Standorte ausweiten und sehen uns daher mit einer höheren Komplexität konfrontiert. Sicherheit ist in diesen neuen Umgebungen viel schwerer zu erzielen. Unternehmen müssen ständig daran arbeiten, Governance, Compliance und Policy in ihr grundlegendes Betriebsmodell einzubinden.“

Um trotz dieses Paradigmenwechsels weiterhin erfolgreich zu sein und Sicherheit zu gewährleisten, benötigen Unternehmen konsistente Infrastrukturen, Abläufe und Services für alle ihre Clouds – intern und extern. Dies ist am einfachsten umzusetzen, wenn alle drei Aspekte durch einen einzigen End-to-End-Partner abgedeckt werden.